Covid, i guariti sono protetti ma il governo li vuole bi-vaccinati (Di sabato 12 febbraio 2022) sono dati dell’Iss: da inizio pandemia, in Italia, i guariti hanno raggiunto quota 10 milioni. Un sesto della popolazione ha contratto il Covid e l’ha sconfitto. Ma la notizia non ha un interesse solo scientifico: anche in questo caso, il virus è anzitutto oggetto di determinazioni politiche. Il governo ha a lungo sottovalutato la categoria dei guariti, non tanto ai fini di una limitazione della circolazione virale (benché le reinfezioni siano solo una minima frazione dei contagi totali), quanto come ulteriore barriera di protezione degli ospedali da un sovraffollamento di pazienti gravemente malati. guariti e protetti Numerosi studi testimoniano che l’immunità naturale è duratura e stabile; con ogni probabilità, lo è in misura maggiore rispetto a quella offerta dalle ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 12 febbraio 2022)dati dell’Iss: da inizio pandemia, in Italia, ihanno raggiunto quota 10 milioni. Un sesto della popolazione ha contratto ile l’ha sconfitto. Ma la notizia non ha un interesse solo scientifico: anche in questo caso, il virus è anzitutto oggetto di determinazioni politiche. Ilha a lungo sottovalutato la categoria dei, non tanto ai fini di una limitazione della circolazione virale (benché le reinfezioni siano solo una minima frazione dei contagi totali), quanto come ulteriore barriera di protezione degli ospedali da un sovraffollamento di pazienti gravemente malati.Numerosi studi testimoniano che l’immunità naturale è duratura e stabile; con ogni probabilità, lo è in misura maggiore rispetto a quella offerta dalle ...

