Covid, faceva ottenere falsi Green Pass dopo finta somministrazione del vaccino: medico di Ascoli Piceno ai domiciliari (Di sabato 12 febbraio 2022) Il dottore è accusato di falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, peculato e truffa allo Stato

AntonioSassone7 : RT @repubblica: Covid, faceva ottenere falsi Green Pass dopo finta somministrazione del vaccino: medico di Ascoli Piceno ai domiciliari htt… - repubblica : Covid, faceva ottenere falsi Green Pass dopo finta somministrazione del vaccino: medico di Ascoli Piceno ai domicil… - faflyer77 : @claudiovelardi Perché prima del covid ti faceva così schifo la vita ? - vikientofu : So che non frega a nessuno, volevo solo rendervi partecipi (dato che é bazzico poco su tw) che dopo tutto il period… - Mary03171795 : @andreasso1951 Per me la cura giusta, sarebbe tornare ad affrontare le malattie come si faceva prima del covid... -