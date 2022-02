Covid, è morto il bimbo di Pomezia ricoverato al Bambino Gesù. Aveva 10 anni e “patologie serie” (Di sabato 12 febbraio 2022) Non ce l’ha fatta il piccolo di Pomezia ricoverato in area critica dallo scorso 31 gennaio. È morto tra la notte di giovedì e venerdì un bimbo di 10 anni, ricoverato per infezione da Covid all’ospedale pediatrico Bambino Gesù a Roma. Covid, muore a 10 anni al Bambino Gesù Da quanto si apprende il bimbo Aveva un’altra patologia di “base impegnativa. Ma non era ricoverato per quel motivo”, dicono dall’ospedale. Il ricovero è arrivato il 31 gennaio per aver contratto l’infezione da Covid. La progressione della malattia l’ha portato in area critica. Dove per il piccolo non c’è stato nulla da fare. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Non ce l’ha fatta il piccolo diin area critica dallo scorso 31 gennaio. Ètra la notte di giovedì e venerdì undi 10per infezione daall’ospedale pediatricoa Roma., muore a 10alDa quanto si apprende ilun’altra patologia di “base impegnativa. Ma non eraper quel motivo”, dicono dall’ospedale. Il ricovero è arrivato il 31 gennaio per aver contratto l’infezione da. La progressione della malattia l’ha portato in area critica. Dove per il piccolo non c’è stato nulla da fare. LEGGI ...

