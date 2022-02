Covid: Comune Milano, ‘calano contagi, al lavoro per riattivare post-scuola' (Di sabato 12 febbraio 2022) Milano 12 feb. (Adnkronos) - "Dopo un lungo periodo di difficoltà nell'apertura dei servizi 0-6 anni a causa dell'impennata di contagi tra dicembre e gennaio, in questi ultimi giorni si è cominciato a registrare un positivo miglioramento della situazione: calano i contagi sia tra bambini e bambine sia tra il personale educativo". Lo fa sapere il Comune di Milano in una nota, precisando che "rispetto agli oltre 900 tra educatrici ed educatori assenti a vario titolo che si sono registrati dalla riapertura dopo la pausa natalizia, oggi sono ancora circa 700 quelli assenti. Un numero considerevole ma in continuo calo che ha permesso, a partire dalla scorsa settimana insieme all'introduzione delle nuove norme sulla gestione delle quarantene, di riaprire negli orari ordinari praticamente tutte le sezioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022)12 feb. (Adnkronos) - "Dopo un lungo periodo di difficoltà nell'apertura dei servizi 0-6 anni a causa dell'impennata ditra dicembre e gennaio, in questi ultimi giorni si è cominciato a registrare un positivo miglioramento della situazione: calano isia tra bambini e bambine sia tra il personale educativo". Lo fa sapere ildiin una nota, precisando che "rispetto agli oltre 900 tra educatrici ed educatori assenti a vario titolo che si sono registrati dalla riapertura dopo la pausa natalizia, oggi sono ancora circa 700 quelli assenti. Un numero considerevole ma in continuo calo che ha permesso, a partire dalla scorsa settimana insieme all'introduzione delle nuove norme sulla gestione delle quarantene, di riaprire negli orari ordinari praticamente tutte le sezioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Comune Hub vaccinali, chi apre e chi chiude ... Comune di Bagno a Ripoli e Società della Salute fiorentina sud est. Nella zona fiorentina sud est ...DI FIRENZE - Dalla prossima settimana cambia la geografia degli hub vaccinali contro il Covid - 19. ...

Carnevale a Porto Sant'Elpidio: battaglia a suon di balletti e coreografie Quest'anno a causa delle limitazioni legate al covid non ci sarà il classico e tradizionale corteo ... E' quanto annunciano dal comune di Porto Sant'Elpidio. Martedì 1 marzo, a partire dalle 14,30, l'...

Coronavirus in Umbria, la mappa al 12 febbraio: tutti i dati comune per comune PerugiaToday Provence, Coquard batte Alaphilippe; Ganna sprinta per difendere la maglia ed è terzo Da segnalare l’abbandono alla corsa di Richard Carapaz (Ineos) a seguito di un tampone risultato positivo al Covid: il vincitore del Giro 2019 ... I 5 di testa procedono di comune accordo ma nel ...

