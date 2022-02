Covid: Comune Milano, ‘calano contagi, al lavoro per riattivare post-scuola' (2) (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) - Rispetto all'ipotesi che la Lombardia possa presto diventare zona bianca, il Comune sottolinea che "tale prescrizione di rispetto delle bolle non cambierà in modo considerevole e per questo tale nuova classificazione non basterà da sola a permettere la riattivazione del servizio di post scuola. Senza che siano modificate le indicazioni per le bolle, la nuova classificazione permetterebbe infatti di unire bambini e bambine di massimo tre sezioni e questo si ripercuoterebbe nuovamente sull'orario ordinario 7.30-16.30, come accaduto nei mesi di ottobre, novembre e, soprattutto, dicembre". “Non abbiamo mai smesso di lavorare con i Ministeri, sui tavoli Anci, regionali e nazionali, ovunque si parli di servizi educativi per proporre il superamento o almeno la attenuazione delle stringenti indicazioni sulle bolle (che non sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) - Rispetto all'ipotesi che la Lombardia possa presto diventare zona bianca, ilsottolinea che "tale prescrizione di rispetto delle bolle non cambierà in modo considerevole e per questo tale nuova classificazione non basterà da sola a permettere la riattivazione del servizio di. Senza che siano modificate le indicazioni per le bolle, la nuova classificazione permetterebbe infatti di unire bambini e bambine di massimo tre sezioni e questo si ripercuoterebbe nuovamente sull'orario ordinario 7.30-16.30, come accaduto nei mesi di ottobre, novembre e, soprattutto, dicembre". “Non abbiamo mai smesso di lavorare con i Ministeri, sui tavoli Anci, regionali e nazionali, ovunque si parli di servizi educativi per proporre il superamento o almeno la attenuazione delle stringenti indicazioni sulle bolle (che non sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Comune Hub vaccinali, chi apre e chi chiude ... Comune di Bagno a Ripoli e Società della Salute fiorentina sud est. Nella zona fiorentina sud est ...DI FIRENZE - Dalla prossima settimana cambia la geografia degli hub vaccinali contro il Covid - 19. ...

Carnevale a Porto Sant'Elpidio: battaglia a suon di balletti e coreografie Quest'anno a causa delle limitazioni legate al covid non ci sarà il classico e tradizionale corteo ... E' quanto annunciano dal comune di Porto Sant'Elpidio. Martedì 1 marzo, a partire dalle 14,30, l'...

Coronavirus in Umbria, la mappa al 12 febbraio: tutti i dati comune per comune PerugiaToday Covid: Comune Milano, ‘calano contagi, al lavoro per riattivare post-scuola' Lo fa sapere il Comune di Milano in una nota, precisando che "rispetto agli oltre 900 tra educatrici ed educatori assenti a vario titolo che si sono registrati dalla riapertura dopo la pausa ...

Covid, a Cianciana il sindaco chiude la scuola a causa di un focolaio A Cianciana il Covid costringe alla chiusura temporanea della scuola. A disporlo è stato il sindaco del Comune in provincia di Agrigento, Francesco Martorana. Il primo cittadino ha comunicato ...

