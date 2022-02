Covid Abruzzo | muore dopo terza dose vaccino | aperta inchiesta

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un noto imprenditore di Lanciano (Ch), titolare di un’azienda nel settore gomme, è stato trovato senza vita, dalla moglie, nel proprio ufficio. E’ successo ieri sera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno avviato indagini. L’uomo, 60 anni, ieri mattina aveva ricevuto ladelanti. La salma è stata portata all’obitorio di Chieti per l’autopsia, per accertare le cause del decesso. Sull’accaduto è stataun’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo

L'uomo, 60 anni, ieri mattina aveva ricevuto la terza dose del vaccino anti. La salma è stata portata all'obitorio di Chieti per l'autopsia, per accertare le cause del decesso. Sull'accaduto è stata