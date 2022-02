Covid, 62.231 nuovi contagi su 587.645 tamponi e 269 morti (Di sabato 12 febbraio 2022) La Regione con il maggior numero di casi è il Lazio, con 7.114 contagiati su 62.631 test, seguita dalla Lombardia con 6.516 nuovi casi su 84.039 tamponi, e dalla Campania: 6.257 nuovi malati su 51.071 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 febbraio 2022) La Regione con il maggior numero di casi è il Lazio, con 7.114ati su 62.631 test, seguita dalla Lombardia con 6.516casi su 84.039, e dalla Campania: 6.257malati su 51.071 ...

