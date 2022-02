Covid | 62 231 nuovi casi e 269 decessi in 24 ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 62.231 idi Coronavirus in Italia (l'11 febbraio 67.152) a fronte di 587.645 tamponi effettuati su un totale di 180.236.677 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 269 i(ieri 334), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 150.824 Con quelli di oggi diventano 12.053.330 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 1.695.614 (-55.511), 1.678.081 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 16.310 di cui 1.223 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 10.206.892 con un incremento di 117.463 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di...