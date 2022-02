Covid, 5,3 milioni di italiani non vaccinati: 1,4 milioni over 50 (Di sabato 12 febbraio 2022) È la fascia pediatrica (5 - 11 anni) quella che ha il maggior numero di persone senza iniezione (1.796.090, la metà del totale di questa classe d'età); segue la fascia 40 - 49 anni (873.476, poco meno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 febbraio 2022) È la fascia pediatrica (5 - 11 anni) quella che ha il maggior numero di persone senza iniezione (1.796.090, la metà del totale di questa classe d'età); segue la fascia 40 - 49 anni (873.476, poco meno ...

Advertising

matteosalvinimi : Per i 10 milioni di Italiani guariti dal Covid non devono più esserci limitazioni, divieti o restrizioni. - MediasetTgcom24 : Covid, 5,3 milioni di italiani non vaccinati: 1,4 milioni over 50 #covid #francescofigliuolo #italiani… - GiovaQuez : Rapporto annuale Aifa sulla vaccini anti Covid. Su 108,5 milioni di somministrazioni gli eventi gravi sono lo 0,02%… - _fiorucci : RT @franco67238399: Mortalità Covid,cosa cambia per i non vaccinati:l'Iss rivela gli ultimi dati Chi l'ha causata di proposito con i VAC… - LucaMarotta2 : -