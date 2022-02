Covid-19, sarà vera normalità? Il virologo Perno: «Dipende da non vaccinati e varianti, ma la scelta è politica» (Di sabato 12 febbraio 2022) I contagi scendono e con essi anche le mascherine dai visi. La malattia fa meno paura, e lo stesso vale con l’idea di uscire di casa e concedersi momenti di normalità. Non c’è dubbio che è proprio sulla normalità che nei prossimi mesi si giocherà la principale partita contro Covid-19. La parola chiave del governo Draghi è allentamento. La stessa di molti Paesi esteri che ancora prima dell’Italia hanno affrontato in maniera analoga (forse) l’ultima grossa ondata di contagi. Dall’11 febbraio via alle mascherine all’aperto. Nella stessa data porte aperte per le discoteche. E via così fino al 31 marzo in cui si dirà addio anche all’obbligo di mascherina al chiuso e forse anche al Green pass per i luoghi all’aperto. Fino ad arrivare alla tappa già annunciata del 15 giugno, data in cui la Carta verde anti Covid diventerà ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) I contagi scendono e con essi anche le mascherine dai visi. La malattia fa meno paura, e lo stesso vale con l’idea di uscire di casa e concedersi momenti di. Non c’è dubbio che è proprio sullache nei prossimi mesi si giocherà la principale partita contro-19. La parola chiave del governo Draghi è allentamento. La stessa di molti Paesi esteri che ancora prima dell’Italia hanno affrontato in maniera analoga (forse) l’ultima grossa ondata di contagi. Dall’11 febbraio via alle mascherine all’aperto. Nella stessa data porte aperte per le discoteche. E via così fino al 31 marzo in cui si dirà addio anche all’obbligo di mascherina al chiuso e forse anche al Green pass per i luoghi all’aperto. Fino ad arrivare alla tappa già annunciata del 15 giugno, data in cui la Carta verde antidiventerà ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sarà Covid, Ecdc: "La pandemia non è finita, Omicron non sarà l'ultima variante" 'Attualmente vediamo un'enorme differenza tra le situazioni dei Paesi in Europa', ha aggiunto Ammon, per la quale 'la mascherina non è una misura invasiva'. Leggi Anche Covid, sulla mappa Ecdc in tutta Europa il rischio resta massimo 'Abbiamo imparato molto ma non direi che sappiamo già tutto su questo virus. Spesso ci ha sorpreso in questi due anni, quindi dobbiamo ...

