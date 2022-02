Corriere Fiorentino: Fiorentina-Juventus di Coppa Italia a rischio ordine pubblico (Di sabato 12 febbraio 2022) Una delle due semifinali di Coppa Italia sarà quella tra Juventus e Fiorentina, ovvero la squadra attuale e quella passata di Dusan Vlahovic. Il serbo infiamma già la vigilia. Il Corriere Fiorentino scrive che il match, in programma il 2 marzo, è a rischio ordine pubblico. Per quella data il Governo potrebbe, tra l’altro, aver già dato il via libera per il 100% di capienza negli stadi che comunque, già dal prossimo 27 febbraio, sarà portata al 75%. “Gli ultras insomma, quel giorno, saranno regolarmente in Curva Fiesole. E qui veniamo ad un altro aspetto della questione: l’ordine pubblico. Nella mente di tutti infatti, istituzioni comprese, c’è ancora lo striscione firmato dai Viking (gruppo storico ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Una delle due semifinali disarà quella tra, ovvero la squadra attuale e quella passata di Dusan Vlahovic. Il serbo infiamma già la vigilia. Ilscrive che il match, in programma il 2 marzo, è a. Per quella data il Governo potrebbe, tra l’altro, aver già dato il via libera per il 100% di capienza negli stadi che comunque, già dal prossimo 27 febbraio, sarà portata al 75%. “Gli ultras insomma, quel giorno, saranno regolarmente in Curva Fiesole. E qui veniamo ad un altro aspetto della questione: l’. Nella mente di tutti infatti, istituzioni comprese, c’è ancora lo striscione firmato dai Viking (gruppo storico ...

