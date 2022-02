Coronavirus, oggi nel Lazio 7.114 casi. I guariti sono il doppio dei nuovi positivi (Di sabato 12 febbraio 2022) Continuano a diminuire i ricoveri e i contagi nel Lazio, con il numero dei guariti che oggi è il doppio dei nuovi positivi. Insomma, buone notizie su tutto il territorio, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.114 nuovi casi (+392 rispetto a ieri). Come fa sapere D’Amato, l’assessore alla Sanità, nel bollettino quotidiano, sono 12 i decessi (-12), 1.941 i ricoverati (-48), 179 le terapie intensive (-5) E 13.241 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi – spiega il Responsabile – è all’11,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.333 e i guariti rappresentano il doppio dei nuovi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Continuano a diminuire i ricoveri e i contagi nel, con il numero deicheè ildei. Insomma, buone notizie su tutto il territorio, dove nelle ultime 24 ore siregistrati 7.114(+392 rispetto a ieri). Come fa sapere D’Amato, l’assessore alla Sanità, nel bollettino quotidiano,12 i decessi (-12), 1.941 i ricoverati (-48), 179 le terapie intensive (-5) E 13.241 i. “Il rapporto trae tamponi – spiega il Responsabile – è all’11,3%. Ia Roma cittàa quota 3.333 e irappresentano ildei...

