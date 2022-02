Advertising

Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 febbraio: 62.231 nuovi casi e 269 morti - puglianotizie24 : Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 12 febbraio 2022 - cmdotcom : #Coronavirus, il bollettino: 62.231 nuovi casi, 69 morti - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: BOLLETTINO CORONAVIRUS LIGURIA 12 FEBBRAIO 2022 ?? IMPERIA (Asl 1): 217 ?? SAVONA (Asl 2): 317 ?? GENOVA: 879 (di cui Asl 3:… - RegLiguria : BOLLETTINO CORONAVIRUS LIGURIA 12 FEBBRAIO 2022 ?? IMPERIA (Asl 1): 217 ?? SAVONA (Asl 2): 317 ?? GENOVA: 879 (di cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

di Silvia Morosi I dati relativi alla pandemia di Covid di sabato 12 febbraio 2022 Sono 62.231 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 67.152, qui il). Sale, così, ad almeno 12.053.330 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'...OGGI NUOVOMINISTERO SALUTE E' sabato 12 febbraio 2022, penultimo giorno della settimana, e anche in data odierna verrà comunicato il nuovodel ministero ...(Adnkronos) - Sono 62.231 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ...la situazione nelle regioni Bollettino Covid 12 febbraio 2022, la situazione un anno fa Coronavirus, totale vaccini somministrati in Italia Bollettino Covid 12 febbraio 2022, la situazione negli ...