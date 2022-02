Coronavirus, aggiornamento 12 febbraio, 6 decessi e 6.257 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono 6.257, in Campania, i neo positivi al Covid su 51.071 test esaminati. Resta sostanzialmente stabile il tasso di incidenza che oggi si attesta al 12,25% mentre ieri era al 12,67%. Cala il numero ... Leggi su gazzettadisalerno (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono 6.257, in Campania, i neo positivi al Covid su 51.071 test esaminati. Resta sostanzialmente stabile il tasso di incidenza che oggi si attesta al 12,25% mentre ieri era al 12,67%. Cala il numero ...

Marilenapas : RT @RegioneER: ??Coronavirus, l'aggiornamento ??4.497 nuovi casi ??-7.412 casi attivi ??-2,7% ricoveri nei reparti Covid ??-4,5% ricoveri in ter… - infoitinterno : Aggiornamento Coronavirus 12/2: nel modenese 669 contagi, in Emilia-Romagna 4.497 positivi e 26 decessi - giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e #provincia. #Aggiornamento di sabato 12 febbraio 2022. I contagiati sono 80… - simcopter : RT @RegioneER: ??Coronavirus, l'aggiornamento ??4.497 nuovi casi ??-7.412 casi attivi ??-2,7% ricoveri nei reparti Covid ??-4,5% ricoveri in ter… - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 12 febbraio, 6 decessi e 6.257 nuovi casi nelle ultime 24 ore. -