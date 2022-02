Coronavirus | 269 morti e 62 231 casi Continuano a calare i ricoveri | sale il tasso di positività al 10 | 6%

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il bollettino del 12 febbraio 2022 Oggi 12 febbraio sono 62.231 i nuovidiin tutta Italia contro i 67.152 di ieri e i 75.861 del giorno prima. Il numero totale dei contagiatia 12.053.330. Inell’ultima giornata sono 269, ieri 334, il giorno prima 325. Il totale dei decessi, dall’inizio della pandemia, è di 150.824, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Gli attualmente positivi oggi sono 1.695.614, ieri 1.751.125. I dati di oggi 12 febbraio 2022 La situazione negli ospedali Negli ospedali italiani sono ricoverate 16.310 persone, ieri 16.824, il giorno prima 17.354 (-514 rispetto ai dati di ieri) mentre in terapia intensiva si segnalano 1.223 pazienti, ieri 1.265 (quindi -42), il giorno prima 1.322. Gli ingressi giornalieri in ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 12 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.695.614 • Deceduti: 150.824 (+269) • Dimessi/Guariti: 1… - folucar : RT @lucarango88: ??#Italia #coronavirus #12febbraio Casi +62.231(12.053.330 +0,52%) Guariti +117.463(10.206.892 +1,16%) Morti +269(150.824… - webecodibergamo : La situazione in Italia al 12 febbraio - verdeocchio : RT @lucarango88: ??#Italia #coronavirus #12febbraio Casi +62.231(12.053.330 +0,52%) Guariti +117.463(10.206.892 +1,16%) Morti +269(150.824… - askanews_ita : Nelle ultime 24 ore 62.231 nuovi casi e 269 morti. Tasso al 10,6% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 269

...odierni sono(ieri sono stati 334), per un totale di 150.824 vittime da febbraio 2020 ***. I tamponi e il tasso di positività Sono 587.645 i tamponi molecolari e antigenici per il...Le vittime sono invece, mentre ieri erano state 334. I tamponi sono stati 587.645 tra ... ALTO ADIGE Altri tre decessi persono stati registrati nelle ultime ore in Alto Adige. Il numero ...Si registrano inoltre altri 269 morti. Nelle ultime 24 ore sono ... FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.514 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo ...Sono 62.231 i nuovi casi e 269 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore ... mentre le persone dimesse e guarite dal Covid-19 nelle ultime 24 ore risultano essere 117.463 per un totale di ...