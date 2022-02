Coppa Italia | rischio ordine pubblico nella sfida Fiorentina Juventus

Advertising

AntoVitiello : Coppa Italia, semifinale d'andata: #MilanInter 1 marzo alle 21.00 - sportmediaset : Coppa Italia, #Vlahovic porta la Juventus in semifinale Il video #SportMediaset - matteorenzi : Le trasferte della Fiorentina in Coppa Italia vanno vietate ai malati di cuore. Trionfo a Bergamo all’ultimo second… - fant_chia_amor : RT @marifcinter: Costacurta: 'Il Milan si avvicina alla forza dell'Inter senza mai superarla. Lo scudetto lo vincerà l'Inter. Ma in Coppa I… - toravonsaltato : le panchina di rabiot, cuadrado, locatelli e morata in coppa italia ne sono la prova, come d’altronde anche la titolarità di dybala -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ordine pubblico a rischio per il match tra Fiorentina e Juve diin programma il prossimo 2 di marzo La sfida del 2 marzo, oltre allo spettacolo in campo, mette a serio rischio l'ordine pubblico. Fiorentina Juventus non sarà mai una partita tranquilla ...In campionato siamo lì, siamo secondi insieme al Napoli, e dobbiamo concentrarci su questo, però c'è anche lae pensiamo settimana per settimana, partita per partita'.Quello che è certo è che non bisognerà fidarsi di una squadra che è reduce dalla doppia sconfitta interna contro il Cagliari e la Fiorentina in Coppa Italia. Per questo Allegri ha definito come ...L’Inter è qualificata alle semifinali di Coppa Italia, dopo aver battuto 2-0 la Roma (vedi articolo). I rossoneri ha stravinto in Milan-Lazio, quarto di finale per 4-0 (vedi articolo). Leggi ...