Convocati Atalanta per la Juve: quattro assenze pesanti per Gasperini (Di sabato 12 febbraio 2022) . I giocatori a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei Convocati per la partita di domani con la Juventus. Fuori Zapata, Miranchuk e Palomino per infortunio, mentre Musso è squalificato. Portieri: Dajcar, Rossi, Sportiello. Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Pezzella, Scalvini, Toloi, Zappacosta. Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic, Pessina. Attaccanti: Boga, Mihaila, Muriel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

