Conti pubblici: Testa (Borsa Italiana), 'debito tema cruciale per futuro Italia' (Di sabato 12 febbraio 2022) Parma, 12 feb. (Adnkronos) - "Particolarmente rilevante il punto di attenzione sollevato dal governatore della Banca d'Italia relativo al debito pubblico, tema cruciale per il presente e il futuro del nostro Paese. Un mercato dei titoli di stato efficiente e liquido rappresenta un asset importante per la nostra economia e la forte attenzione che il Gruppo Euronext, di cui Borsa Italiana fa parte, pone sul settore obbligazionario va proprio in questa direzione". Lo ha detto Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana, a margine dell'intervento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, al congresso di Assiom Forex a Parma.

