Conferenza stampa Tudor: «Caprari e Faraoni ok, sull'addio di Kalinic…»

Le parole del tecnico del Verona Igor Tudor ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese. SINGOLI –«Caprari e Faraoni si sono allenati con noi negli ultimi due giorni e sono a disposizione. Ho già deciso se farli partire o meno dall'inizio, ma me lo tengo per me. Praszelik dall'inizio? Potrebbe succedere, ma c'è anche Bessa. Frabotta non sarà convocato perché ha caricato molto, ma da lunedì comincerà a lavorare con noi per cercare di riprendere il ritmo. Hongla è tornato e domani sarà in panchina, aspetto che ci dia una mano "seria" per le partite che mancano, così come i nuovi. Retsos sta crescendo, ma i nostri meccanismi devono entrargli sottopelle». MERCATO – «L'addio di Kalinic apre le porte un po' a tutti perché quando c'è un giocatore in meno è così.

