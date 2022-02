Conferenza stampa Thiago Motta: «I tifosi ci sosterranno contro la Fiorentina. Rispetto Italiano» (Di sabato 12 febbraio 2022) L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato in vista della partita contro la Fiorentina Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina. IDEA DI GIOCO – «Noi giocheremo come sempre. Ogni partita ha una storia a sé, proveremo a sfruttare le nostre qualità e a limitare al contempo i loro punti di forza. La Fiorentina è una buona squadra, che lotta per andare in Europa, ma anche noi lottiamo per il nostro obiettivo». tifosi – «Ci aiuteranno sicuramente. Tutte le volte che giochiamo in casa abbiamo sempre qualcosa in più. Sono convinto che faremo una grande partita, il sostegno del pubblico ci può dare una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) L’allenatore dello Speziaha parlato in vista della partitala, allenatore dello Spezia, ha parlato inin vista della partitala. IDEA DI GIOCO – «Noi giocheremo come sempre. Ogni partita ha una storia a sé, proveremo a sfruttare le nostre qualità e a limitare al contempo i loro punti di forza. Laè una buona squadra, che lotta per andare in Europa, ma anche noi lottiamo per il nostro obiettivo».– «Ci aiuteranno sicuramente. Tutte le volte che giochiamo in casa abbiamo sempre qualcosa in più. Sono convinto che faremo una grande partita, il sostegno del pubblico ci può dare una ...

