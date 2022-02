Conferenza stampa Pioli: «Rinnovo Theo segnale importante. Rientro Ibra? C’è da aspettare» (Di sabato 12 febbraio 2022) L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita contro la Sampdoria Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Sampdoria. Rinnovo Theo – «È un bellissimo segnale di un club che ha una visione per il presente e il futuro. Il fatto che lui abbia voluto fortemente il Rinnovo è un segnale importante per tutto l’ambiente. Il club programma presente e futuro, il percorso che stiamo facendo deve dare stabilità a un club che vuole tornare ai massimi livelli». ROTAZIONI – «La mia idea è sempre schierare la formazione migliore. Può darsi che non sia quella di mercoledì per questione di caratteristiche e condizioni. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) L’allenatore del Milan Stefanoha parlato alla vigilia della partita contro la Sampdoria Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro la Sampdoria.– «È un bellissimodi un club che ha una visione per il presente e il futuro. Il fatto che lui abbia voluto fortemente ilè unper tutto l’ambiente. Il club programma presente e futuro, il percorso che stiamo facendo deve dare stabilità a un club che vuole tornare ai massimi livelli». ROTAZIONI – «La mia idea è sempre schierare la formazione migliore. Può darsi che non sia quella di mercoledì per questione di caratteristiche e condizioni. ...

