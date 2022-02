Conferenza stampa Giampaolo: «Milan forte, ma la squadra non parta già battuta» (Di sabato 12 febbraio 2022) L’allenatore della Sampdoria Giampaolo ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. PARTITA – «E’ una partita importante per entrambe le squadre, anche se abbiamo due obiettivi diversi. Sono tre punti in palio, che ci possono aiutare a raggiungere il nostro obiettivo finale». Milan – «Il Milan è una squadra forte, con consapevolezza e in grado di attaccare in un modo e difendere in un altro. Lotterà per lo scudetto e dopo gli ultimi risultati ha anche più autostima. Conosciamo le loro qualità e i pochi difetti. Noi dobbiamo fare la nostra gara». SASSUOLO – «Dopo che vinci una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) L’allenatore della Sampdoriaha parlato alla vigilia della partita contro ilMarco, allenatore della Sampdoria, ha parlato inalla vigilia della partita contro il. PARTITA – «E’ una partita importante per entrambe le squadre, anche se abbiamo due obiettivi diversi. Sono tre punti in palio, che ci possono aiutare a raggiungere il nostro obiettivo finale».– «Ilè una, con consapevolezza e in grado di attaccare in un modo e difendere in un altro. Lotterà per lo scudetto e dopo gli ultimi risultati ha anche più autostima. Conosciamo le loro qualità e i pochi difetti. Noi dobbiamo fare la nostra gara». SASSUOLO – «Dopo che vinci una ...

