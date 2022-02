Conferenza stampa Dionisi: «C’è voglia di rivalsa sulla Roma. Djuricic? Dico che…» (Di sabato 12 febbraio 2022) Le parole in Conferenza stampa di Alessio Dionisi del Sassuolo in vista della sfida contro la Roma Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha presentato in Conferenza stampa la sfida contro la Roma di domani. Le sue parole: TRAORE’ – «Doveva chiedere scusa alla squadra e lo ha fatto. Ma già lo aveva fatto cinque minuti dopo il cambio». ASSENZE – «Mancano Scamacca e Raspadori, non possiamo farci niente. Sono stati ammoniti e non ci saranno. Assenze pesanti ma giocheranno altri al loro posto. Non saranno gli unici». Roma – «La Roma ha nettamente qualcosa in più rispetto a noi, ha un obiettivo diverso, ma sulla partita secca ce la possiamo giocare. Dovremo giocare come fatto contro la Juventus per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Le parole indi Alessiodel Sassuolo in vista della sfida contro laAlessio, allenatore del Sassuolo, ha presentato inla sfida contro ladi domani. Le sue parole: TRAORE’ – «Doveva chiedere scusa alla squadra e lo ha fatto. Ma già lo aveva fatto cinque minuti dopo il cambio». ASSENZE – «Mancano Scamacca e Raspadori, non possiamo farci niente. Sono stati ammoniti e non ci saranno. Assenze pesanti ma giocheranno altri al loro posto. Non saranno gli unici».– «Laha nettamente qualcosa in più rispetto a noi, ha un obiettivo diverso, mapartita secca ce la possiamo giocare. Dovremo giocare come fatto contro la Juventus per ...

