Conferenza stampa Allegri: «Atalanta è come andare dal dentista» (Di sabato 12 febbraio 2022) Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Atalanta Juve, valida per la 25esima giornata di Serie A Massimiliano Allegri presenta la sfida di domani contro l’Atalanta in Conferenza stampa. Le sue parole: Atalanta – «È uno scontro diretto per il quarto posto, non decisiva perchè ne mancano altre. Sarà difficile perché l’Atalanta ha dimostrato negli anni di meritare le prime posizione. Sono una squadra fisica, arrabbiata per l’eliminazione dalla Coppa Italia». ARTHUR O LOCATELLI – «Non so le condizioni di chi ha giocato giovedì. Veniamo da due partite pesanti mentalmente, c’è stato un dispendio di energie importanti. Oggi è l’unico allenamento che mi permetterà di scegliere ma sono sereno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022): le parole del tecnico bianconero alla vigilia diJuve, valida per la 25esima giornata di Serie A Massimilianopresenta la sfida di domani contro l’in. Le sue parole:– «È uno scontro diretto per il quarto posto, non decisiva perchè ne mancano altre. Sarà difficile perché l’ha dimostrato negli anni di meritare le prime posizione. Sono una squadra fisica, arrabbiata per l’eliminazione dalla Coppa Italia». ARTHUR O LOCATELLI – «Non so le condizioni di chi ha giocato giovedì. Veniamo da due partite pesanti mentalmente, c’è stato un dispendio di energie importanti. Oggi è l’unico allenamento che mi permetterà di scegliere ma sono sereno ...

