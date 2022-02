Commissione europea promuove il velo islamico. Ira Lega: "È uno schiaffo alle donne" (Di sabato 12 febbraio 2022) Ancora una campagna con una donna velata protagonista per la Commissione europea: "Il velo non sarà mai un simbolo di libertà" Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) Ancora una campagna con una donna velata protagonista per la: "Ilnon sarà mai un simbolo di libertà"

Advertising

fattoquotidiano : Come mai la Commissione europea sta facendo di tutto perché il nucleare rientri tra le fonti di energia “verdi”, ne… - AngeloCiocca : Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere di valutare l’episodio rispetto al codice di condotta per i membr… - LegaSalvini : #Nutriscore, la Lega presenta interrogazione alla Commissione Europea: giù le mani dal Made in Italy! - marcobuoni : RT @centrogalileo: LA COMMISSIONE EUROPEA ADOTTA NUOVE REGOLE METODOLOGICHE PER IL RAFFREDDAMENTO RINNOVABILE ? - StartMagNews : Tesi, auspici e consigli dell’ex presidente della Commissione europea, Romano #Prodi, su #gas e #Russia -