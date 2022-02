Come si sceglie la musica nel pattinaggio di figura (Di sabato 12 febbraio 2022) Ci sono professionisti specializzati ed è una pratica in evoluzione: da alcuni anni ad esempio sono ammesse le canzoni con un testo Leggi su ilpost (Di sabato 12 febbraio 2022) Ci sono professionisti specializzati ed è una pratica in evoluzione: da alcuni anni ad esempio sono ammesse le canzoni con un testo

Come si sceglie la musica nel pattinaggio di figura The Athletic, il sito di approfondimento sportivo di recente acquistato dal New York Times, ha raccontato come funziona la scelta delle canzoni per le gare, dal momento in cui si sceglie un certo ...

