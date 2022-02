Cinque Stelle, Di Battista: Il tribunale non c’entra, crisi Movimento viene da appoggio a Draghi (Di sabato 12 febbraio 2022) “L’inizio della crisi del M5S non viene dal tribunale di Napoli, viene dalla scelta” di appoggiare il governo Draghi: “Il governo Draghi è stato realizzato esclusivamente per fottere il M5S. I miei ex colleghi, qualcuno per salvaguardare qualche mese di poltrona, non si sono resi conto di essere il pollo al tavolo dei bari”. Lo ha detto l’ex esponente del M5S Alessandro Di Battista alla trasmissione “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove. Sono stati ‘polli’ anche Conte e Grillo?, gli è stato obiettato. “Conte l’hanno fatto fuori e il fatto che Beppe” Grillo “abbia detto che Draghi era grillino, che Cingolani era grillino, per me rimane una cosa inspiegabile, tant’è che me ne sono andato dal M5s”, ha ammesso Di Battista. “Io l’ho ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 febbraio 2022) “L’inizio delladel M5S nondaldi Napoli,dalla scelta” di appoggiare il governo: “Il governoè stato realizzato esclusivamente per fottere il M5S. I miei ex colleghi, qualcuno per salvaguardare qualche mese di poltrona, non si sono resi conto di essere il pollo al tavolo dei bari”. Lo ha detto l’ex esponente del M5S Alessandro Dialla trasmissione “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove. Sono stati ‘polli’ anche Conte e Grillo?, gli è stato obiettato. “Conte l’hanno fatto fuori e il fatto che Beppe” Grillo “abbia detto cheera grillino, che Cingolani era grillino, per me rimane una cosa inspiegabile, tant’è che me ne sono andato dal M5s”, ha ammesso Di. “Io l’ho ...

