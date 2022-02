Cina | donazioni di 100 milioni di dollari al COVAX

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 febbraio 2022) L'11 febbraio l'ambasciatore Chen Xu, rappresentante permanente dellapresso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, ha firmato un accordo con Berkley, CEO di GAVI Alliance, per donare 100dialper la distribuzione di vaccini ai paesi in via di sviluppo. Finora, laha fornito 2,1 miliardi di dosi di vaccini al mondo, si tratta di una misura importante presa dallaper sostenere il multilateralismo, praticare il concetto di comunità della salute per tutti e colmare il divario di immunizzazione internazionale. Lacontinuerà a rafforzare la cooperazione con le parti interessate e a dare maggiori contributi per promuovere l'equa distribuzione dei vaccini in tutto il mondo.