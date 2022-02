Ciclismo | Richard Carapaz positivo al Covid-19 | lascia il Tour de Provence Allerta Ineos | ci sono Viviani e Ganna

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022)è risultatoal-19 e ha dovuto abbandonare ilde lapoco prima che scattasse la seconda tappa. L’ecuadoriano occupava il 19mo posto in classifica generale a 51” di distacco dal compagno di squadra Filippo, un distacco maturato di fatto nel crono-prologo di due giorni fa. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 aveva iniziato la sua stagione la scorsa settimana all’Etoile de Besseges e poi aveva proseguito il proprio cammino sempre in Francia, trasferendosi in Provenza. Il Campione Olimpico della prova in linea a Tokyo 2020, terzo all’ultimode France, non avrebbe sintomi. Naturalmente tutta laGrenadiers è in allarme.de la ...