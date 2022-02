Ci sono 30.000 italiani in Ucraina. Diplomazia al lavoro (Di sabato 12 febbraio 2022) L’Italia non sottovaluta la situazione in Ucraina. Lo dimostra la recente visita di Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, alla base militare lettone di Camp Adaz. In Lettonia ci sono gli uomini del 2° reggimento Alpini, ma anche imponenti componenti militari del Reggimento Nizza Cavalleria, del 2° Reggimento Trasmissioni e del 17° Reggimento Contraerea Sforzesca: sono impegnati dal 2016 nell’operazione Baltic Guardian nell’ambito dell’iniziativa di presenza avanzata Enhanced Forward Presence della Nato, a guida canadese. Non lontano, nella base romena di Costanza, ci sono quattro Eurofighter dell’Aeronautica: una squadriglia con 140 persone che partecipano alla Task Force Black Storm della Nato. La linea italiana è stata spiegata in Parlamento dallo stesso Guerini e da Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, nei giorni ... Leggi su formiche (Di sabato 12 febbraio 2022) L’Italia non sottovaluta la situazione in. Lo dimostra la recente visita di Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, alla base militare lettone di Camp Adaz. In Lettonia cigli uomini del 2° reggimento Alpini, ma anche imponenti componenti militari del Reggimento Nizza Cavalleria, del 2° Reggimento Trasmissioni e del 17° Reggimento Contraerea Sforzesca:impegnati dal 2016 nell’operazione Baltic Guardian nell’ambito dell’iniziativa di presenza avanzata Enhanced Forward Presence della Nato, a guida canadese. Non lontano, nella base romena di Costanza, ciquattro Eurofighter dell’Aeronautica: una squadriglia con 140 persone che partecipano alla Task Force Black Storm della Nato. La linea italiana è stata spiegata in Parlamento dallo stesso Guerini e da Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, nei giorni ...

