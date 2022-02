Chi è Gaia Romani, la giovane assessora femminista Pd ai Servizi sociali di Milano (Di sabato 12 febbraio 2022) Nata il 28 aprile, 25 anni, forse per Gaia Romani vale la frase di Allende: “Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione biologica”. E se non fosse che è una frase decisamente idiota, potrebbe essere un buon augurio per l’assessora ai Servizi Civici e Generali di Milano, che mescola la responsabilità del buon funzionamento dell’Amministrazione nei confronti delle necessità dei cittadini con le ambizioni di una rivoluzione culturale che si porta molto, nella giunta peraltro assai pragmatica di Beppe Sala. Così, dietro un viso da Albachiara di Vasco c’è una dura vena di femminista: “Sono femminista perché rischiamo di accomodarci sugli obiettivi raggiunti e di scordarci di quel che sono le gravi diseguaglianze lavorative, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) Nata il 28 aprile, 25 anni, forse pervale la frase di Allende: “Esseree non essere rivoluzionario è una contraddizione biologica”. E se non fosse che è una frase decisamente idiota, potrebbe essere un buon augurio per l’aiCivici e Generali di, che mescola la responsabilità del buon funzionamento dell’Amministrazione nei confronti delle necessità dei cittadini con le ambizioni di una rivoluzione culturale che si porta molto, nella giunta peraltro assai pragmatica di Beppe Sala. Così, dietro un viso da Albachiara di Vasco c’è una dura vena di: “Sonoperché rischiamo di accomodarci sugli obiettivi raggiunti e di scordarci di quel che sono le gravi diseguaglianze lavorative, ...

