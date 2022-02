Chelsea-Palmeiras | gol di Havertz su rigore al 117? | ancora Var protagonista VIDEO

(Di sabato 12 febbraio 2022) La finale del Mondiale per Club 2021 probabilmente è stata decisa dal Var Massimiliano Irrati. La sfida tra, ormai avviata ai rigori, è stata infatti nuovamente sbloccata daldi Kaial minuto, dopo che il Var ha allertato nuovamente l’arbitro australiano Beath per un fallo di mano. Le immagini non danno scampo a Luan Garcia, reo di aver “parato” il tiro di Azpilicueta. Sul dischettoha spiazzato Weverton, portando ilsul tetto del mondo per la prima volta nella sua storia. ILSportFace.

La finale del Mondiale per Club 2021 probabilmente è stata decisa dal Var Massimiliano Irrati. La sfida tra Chelsea e Palmeiras, ormai avviata ai rigori, è stata infatti nuovamente sbloccata dal ...Con i gol di Lukaku e Havertz il Chelsea batte 2-1 il Palmeiras dopo i tempi supplementari e vince per la prima volta il Mondiale per Club. La partita è stata molto dura, ma alla fine ha prevalso la ...