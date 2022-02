Che succede al Forum Eastmed senza più il gasdotto? (Di sabato 12 febbraio 2022) C’era anche l’Italia con Arera alla prima riunione delle autorità dell’energia dei paesi dell’Eastmed Gas Forum (Emgf) la grande assise internazionale seduta intorno al gas che prevede la partecipazione delle rispettive Autorità di Regolazione dell’energia e del gas naturale ciascun Paese membro: per l’Italia, Stefano Besseghini, presidente di Arera. Una presenza finalmente strategica per il nostro paese, che ha così la possibilità di “fare” massa politica su un tema ormai primario e rafforzare in ruolo italiano come player nel costone balcanico. Ma le evoluzioni geopolitiche di quest’anno diranno di più. Il ruolo dell’Italia L’Italia, è utile ricordarlo, ha tutte le carte in regola per essere l’attore protagonista di questa partita, sia in riferimento alla fortissima presenza industriale di Eni (che gestisce il ... Leggi su formiche (Di sabato 12 febbraio 2022) C’era anche l’Italia con Arera alla prima riunione delle autorità dell’energia dei paesi dell’Gas(Emgf) la grande assise internazionale seduta intorno al gas che prevede la partecipazione delle rispettive Autorità di Regolazione dell’energia e del gas naturale ciascun Paese membro: per l’Italia, Stefano Besseghini, presidente di Arera. Una prefinalmente strategica per il nostro paese, che ha così la possibilità di “fare” massa politica su un tema ormai primario e rafforzare in ruolo italiano come player nel costone balcanico. Ma le evoluzioni geopolitiche di quest’anno diranno di più. Il ruolo dell’Italia L’Italia, è utile ricordarlo, ha tutte le carte in regola per essere l’attore protagonista di questa partita, sia in riferimento alla fortissima preindustriale di Eni (che gestisce il ...

Ultime Notizie dalla rete : Che succede No vax nei locali del centro: cosa succede a Roma ... Telegram è il "canale" principale di raduno delle organizzazioni no vax per progettare i loro scopi: alcuni vorrebbero emulare quanto sta accadendo in Canada con camionisti e trattori che bloccano ...

Pechino, dal tormentato Kashmir l'unico sciatore olimpico dell'India ... Yasin Khan, che ha un negozio di materiali per lo sci in quella che alcuni decenni fa le autorità ... A una domanda su questa situazione politica l'atleta indiano ha risposto: 'Se succede qualcosa di ...

Che succede in Lega? Zazzaroni: "Marotta da che parte sta? Lotito ha sconcertato alcuni club" TUTTO mercato WEB Fausto Piccinini nuovo presidente del Gruppo Terziario di Unindustria Succede a Marco Pederzini, Rinnovato anche il consiglio direttivo che rimarrà in carica per il biennio 2022-23. Soc. Benefit. Piccinini succede a Marco Pederzini, socio e co - founder di KPI6.com e ...

C'è chi vuole uccidere la Premier League La “Fan-led Review” applica questo linguaggio allo sport. La deputata parla spesso della “piramide del calcio”: quello che succede ai vertici comporta delle conseguenze per tutto il movimento ...

