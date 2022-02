Charlene di Monaco | nuovi dettagli sul suo ricovero | nessuno lo sapeva

(Di sabato 12 febbraio 2022) . La principessa è ancora alle prese con la riabilitazione Spuntano novità sulla clinica Svizzera dove si trova l’ex nuotatrice sudafricana dallo scorso novembre. Ancora non è stata fissata una data precisa per il ritorno a casa. Le notizie riguardo le condizioni della principessaL'articolo proviene da Inews24.it.

Wittstock: il mistero sulla salute della principessa dicontinua tra rivelazioni choc ( ) e voci di ritorno nel principato, sempre smentite dai fatti ( ). Una cosa è certa: la moglie ...In questi mesi sono state innumerevoli le indiscrezioni allarmanti ruotate intorno adidisarebbe vittima della vendetta dell'ex di Alberto che avrebbe fatto ...Le notizie riguardo le condizioni della principessa Charlene di Monaco sono sempre piuttosto nebulose. La famiglia reale del Principato ha deciso di innalzare un muro sulla privacy dell’ex nuotatrice, ...L’anno appena trascorso è stato particolarmente difficile per Charlene di Monaco ma il 2022 non è iniziato ugualmente nel migliore dei modi. La principessa ha dovuto affrontare ben tre operazioni ...