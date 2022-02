C'è chi vuole uccidere la Premier League (Di sabato 12 febbraio 2022) Che cosa hanno in comune Mao Tse-Tung e Tracey Crouch, una deputata conservatrice con la passione per il calcio? Questo strano accostamento nasce da un documento di 162 pagine scritto da Crouch, intitolato la “Fan-Led Review of Football Governance”, che propone di regolamentare e rendere più egalitaria la Premier League, il gotha del calcio inglese e mondiale. I potenti del pallone vedono questa deputata combattiva che ha dedicato la sua vita politica alla riforma dello sport come un’usurpatrice; una che vuole “uccidere la gallina dalle uova d’oro”, come ha detto Christian Purslow, l’allora amministratore delegato dell’Aston Villa. Il direttore generale del Leeds Angus Kinnear è andato oltre, paragonando le 47 raccomandazioni contenute nel rapporto al collettivismo agricolo di Mao. Come mai i grandi club sono così ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) Che cosa hanno in comune Mao Tse-Tung e Tracey Crouch, una deputata conservatrice con la passione per il calcio? Questo strano accostamento nasce da un documento di 162 pagine scritto da Crouch, intitolato la “Fan-Led Review of Football Governance”, che propone di regolamentare e rendere più egalitaria la, il gotha del calcio inglese e mondiale. I potenti del pallone vedono questa deputata combattiva che ha dedicato la sua vita politica alla riforma dello sport come un’usurpatrice; una chela gallina dalle uova d’oro”, come ha detto Christian Purslow, l’allora amministratore delegato dell’Aston Villa. Il direttore generale del Leeds Angus Kinnear è andato oltre, paragonando le 47 raccomandazioni contenute nel rapporto al collettivismo agricolo di Mao. Come mai i grandi club sono così ...

