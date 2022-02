Cavani lascerà il Manchester United | l’uruguaiano ha un desiderio

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il calciomercato invernale si è concluso da quasi due settimane ormai, ma le voci di mercato non smettono mai di circolare. A giugno diversi giocatori andranno in scadenza di contratto e il mercato estivo si preannuncia davvero infuocato. Uno degli attaccanti che cambieranno maglia è Edinson: il bomber uruguaianoile sarà uno svincolato di lusso. EdinsonCon l’arrivo adi Cristiano Ronaldo, il Matador ha trovato sempre meno spazio e questa volta non ci sarà nessun rinnovo. La cosa certa è che l’attaccante uruguaianoi Red Devils. Sulla prossima squadra dell’ex Napoli, però, regna l’incertezza. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ildiè ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cavani lascerà

Spazio Napoli

...Gazzetta dello Sport il sudamericano avrà modo di incontrare un ex napoletano come Edinson... ' Mathias ha vari club interessati, non solo il Napoli, ma a gennaio nonil Getafe. Se il ...Il Barcellona monitora la situazione di Edinson. Ultime calcio Il Barcellona vuoleIn questo finale di stagione, Ralf Rangnick ha fatto sapere che l'ex attaccante del Napoli nonil Manchester United. Secondo Mundo Deportivo, El Matador andrà in scadenza il prossimo ...