Caserta: “Sarà una gara difficile, il Lecce è primo con merito” (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Vigilia di campionato per il Benevento, che domani affronterà alle ore 15.30 il Lecce allo stadio Via del Mare. Il tecnico Fabio Caserta ha presentato il confronto di alta classifica nella consueta conferenza stampa pre-gara: Formazione – “Le scelte le faccio all’ultimo momento, dovrò badare a ogni zona del campo. Il tridente? Vale lo stesso, sceglierò con molta calma puntando sugli interpreti giusti”. Ruolo di Petriccione – “Petriccione può fare più ruoli, può agire sia da regista che da mezzala. Ho provato più situazioni”. Difficoltà – “Sarà una partita tra due squadre forti. Il Lecce è primo con merito, è una squadra che gioca bene e che non molla mai. In casa è un avversario difficile da affrontare. Non ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Vigilia di campionato per il Benevento, che domani affronterà alle ore 15.30 ilallo stadio Via del Mare. Il tecnico Fabioha presentato il confronto di alta classifica nella consueta conferenza stampa pre-: Formazione – “Le scelte le faccio all’ultimo momento, dovrò badare a ogni zona del campo. Il tridente? Vale lo stesso, sceglierò con molta calma puntando sugli interpreti giusti”. Ruolo di Petriccione – “Petriccione può fare più ruoli, può agire sia da regista che da mezzala. Ho provato più situazioni”. Difficoltà – “una partita tra due squadre forti. Ilcon, è una squadra che gioca bene e che non molla mai. In casa è un avversarioda affrontare. Non ...

