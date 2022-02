Carolyn Smith rivela: “Purtroppo ho dovuto sospendere la chemioterapia perchè …” (Di sabato 12 febbraio 2022) Il weekend è arrivato e con esso anche i nuovi imperdibili appuntamenti con Verissimo, il noto programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio questa settimana ecco che vi sarà anche la celebre ballerina e coreografa Carolyn Smith che racconterà di aver sospeso la chemioterapia spiegandone anche i motivi. Un lungo ed emozionante racconto che ancora una volta metterà in risalto la grinta che la caratterizza. Carolyn Smith ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo Andrà in onda domenica 13 febbraio 2022 l’intervista rilasciata da Carolyn Smith a Verissimo. Intervista nel corso della quale la celebre ballerina, coreografa e giurata di Ballando con le stelle parlerà della sua lotta contro il tumore. Una battaglia che ... Leggi su baritalianews (Di sabato 12 febbraio 2022) Il weekend è arrivato e con esso anche i nuovi imperdibili appuntamenti con Verissimo, il noto programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio questa settimana ecco che vi sarà anche la celebre ballerina e coreografache racconterà di aver sospeso laspiegandone anche i motivi. Un lungo ed emozionante racconto che ancora una volta metterà in risalto la grinta che la caratterizza.ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo Andrà in onda domenica 13 febbraio 2022 l’intervista rilasciata daa Verissimo. Intervista nel corso della quale la celebre ballerina, coreografa e giurata di Ballando con le stelle parlerà della sua lotta contro il tumore. Una battaglia che ...

