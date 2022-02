Carolyn Smith | il dolore a Verissimo | «Ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato | ma non mollo»

(Di sabato 12 febbraio 2022) L’incredibile forza di: «Holahoal, ma non». Una delle giudici più amate di Ballando con le Stelle racconta a Silvia Toffanin ala sua battaglia contro il cancro., ospite domenica 13 febbraio per la prima volta a, racconta la sua battaglia contro il cancro: «Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento holahoalche non mi permette di proseguire con le cure». A Silvia Toffanin che le chiede con che spirito oggi stia affrontando la ...

E ancora, reduce dal successo ottenuto a Sanremo la potenza di Iva Zanicchi e la vita ricca di emozioni della coreografa Carolyn Smith. C'è attesta per l'intervista di Carolyn Smith a Verissimo: la coreografa e giurata del talent show condotto da Milly Carlucci sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin domani, domenica 13 febbraio, ...