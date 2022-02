Carolyn Smith, brutto colpo: c’entra il fegato (Di sabato 12 febbraio 2022) Carolyn Smith è uno dei volti simbolo di Ballando con le stelle, uno dei giudici più divertenti e severi del programma di Milly Carlucci. E’ una donna tenace che ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. Carolyn Smith, oltre ad essere una donna della danza conosciuta in tutto il mondo, è anche uno dei volti simbolo della lotta contro il cancro. Nata a Gaslow è stata ballerina e coreografa ed è uno dei giudici di punta del programma di Milly Carlucci: Ballando con le stelle. Carolyn Smith a Ballando con le StelleLa donna inizia gli studi proprio con la danza classica a soli 5 anni. I suoi genitori la spingevano a fare anche altre attività sportive, come l’atletica leggera, arrivando a far parte della nazionale scozzese. Ma la il suo cuore era sempre legato alla ... Leggi su topicnews (Di sabato 12 febbraio 2022)è uno dei volti simbolo di Ballando con le stelle, uno dei giudici più divertenti e severi del programma di Milly Carlucci. E’ una donna tenace che ha dovuto affrontare diversi problemi di salute., oltre ad essere una donna della danza conosciuta in tutto il mondo, è anche uno dei volti simbolo della lotta contro il cancro. Nata a Gaslow è stata ballerina e coreografa ed è uno dei giudici di punta del programma di Milly Carlucci: Ballando con le stelle.a Ballando con le StelleLa donna inizia gli studi proprio con la danza classica a soli 5 anni. I suoi genitori la spingevano a fare anche altre attività sportive, come l’atletica leggera, arrivando a far parte della nazionale scozzese. Ma la il suo cuore era sempre legato alla ...

