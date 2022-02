Canzoni d’amore (bergamasche) per San Valentino (Di sabato 12 febbraio 2022) Da Eleven ad Adele H, passando per gli ISIDE, i MOSTROO e tanti altri, un bel po’ di Canzoni d’amore scritte da musicisti orobici: in tantissimi modi, portando influenze da varie parti del mondo, fra gioie e dolori, inserendosi nelle tradizioni come nei trend del momento. Quasi sempre con un sensibile bagaglio di creatività al seguito, fra hip hop, pop, rock e songwriting. Perché l’amore, si sa, non è sempre bello ma genera bellezza. E una playlist di Canzoni bergamasche può diventare anche un’esplorazione di cosa si suona oggi a Bergamo Leggi su ecodibergamo (Di sabato 12 febbraio 2022) Da Eleven ad Adele H, passando per gli ISIDE, i MOSTROO e tanti altri, un bel po’ discritte da musicisti orobici: in tantissimi modi, portando influenze da varie parti del mondo, fra gioie e dolori, inserendosi nelle tradizioni come nei trend del momento. Quasi sempre con un sensibile bagaglio di creatività al seguito, fra hip hop, pop, rock e songwriting. Perché l’amore, si sa, non è sempre bello ma genera bellezza. E una playlist dipuò diventare anche un’esplorazione di cosa si suona oggi a Bergamo

Advertising

VEVO_IT : Preparatevi per un weekend dedicato agli innamorati della musica con i video delle canzoni d'amore italiane più rom… - kttch4n : io a val dedicherei tutte le canzoni che parlano d’amore - Giovy884 : RT @VEVO_IT: Preparatevi per un weekend dedicato agli innamorati della musica con i video delle canzoni d'amore italiane più romantiche di… - regina_palumbo : @Madiuzza canzoni d’amore no - _sofyia : @enrico_zaffa è una storia d’amore raccontata in tre canzoni -