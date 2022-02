Can Yaman pronto a conquistare col nuovo personaggio | Le sue parole (FOTO)

(Di sabato 12 febbraio 2022) L’attore e modello Cana sbalordire il suo pubblico in unruolo nella serie “Viola come il mare”: ecco le sueL’attore e modello Cana tornare in televisione con unche conquisterà il cuore di milioni di italiani episodio dopo episodio. “Viola come il mare” la nuova fiction di Canale 5 vede protagonista l’attrice Francesca Chillemi e Can nel ruolo dell’eroico Francesco Demir. Can nelle prossime ore tornerà nuovamente a Palermo in Sicilia per continuare e concludere le registrazioni delle nuova fiction che sbarcherà su Canale 5 a partire dall’11 marzo. La fiction sarà suddivisa in 12 episodi per un totale di 6 appuntamenti serali in prima serata. Leggi anche –>ignazio moser e cecilia ...

continua senza sosta le riprese della nuova serie tv che lo vedrà protagonista, questa volta in Italia. Al fianco di Francesca Chillemi , infatti, l'attore turco sarà al centro delle vicende ...L'attore turcoha conquistato grande seguito fra il pubblico italiano, che in questi anni lo ha visto come protagonista in alcuni sceneggiati Mediaset di successo. Ora per lui è arrivato il momento di ...L’attore e modello Can Yaman è pronto a sbalordire il suo pubblico in un nuovo ruolo nella serie “Viola come il mare”: ecco le sue parole L’attore e modello Can Yaman è pronto a tornare in televisione ...Per la prima volta Can Yaman parla di Francesca Chillemi, lo fa ai microfoni di RTL 102.5 e dopo i tantissimi pettegolezzi che raccontavano di un loro presunto flirt. Bellissimi e protagonisti della ...