Calciomercato Juve | sacrificio De Ligt? Può finanziare il grande colpo

(Di sabato 12 febbraio 2022) La cessione di Depuòil prossimo botto di mercato della. Le ultime notizie sulSe Delascerà la, i bianconeri proveranno a piazzare un un vero e proprio botto di mercato: Pogba. A riportare la notizia è la stampa inglese, secondo cui l’addio del forte difensore olandese consentirebbe alladi avere la liquidità necessaria per l’assalto al francese in scadenza col Manchester United. Dal canto suo Pogba dovrebbe venire incontro ai bianconeri riducendosi lo stipendio a 10 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E' più facile ad esempio per il Napoli o il Milan". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, in merito a un possibile ritorno ...Ce ne fosse stata una sola… Ci vuole sempre molto equilibrio perché noi veniamo da un periodo molto buono però il calcio ha sempre un equilibrio sottile e dobbiamo portare le cose alla nostra parte".