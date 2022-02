Calcio Napoli Inter 1-1 | un tempo a testa per un giusto pareggio

(Di sabato 12 febbraio 2022) Insigne su rigore porta in vantaggio gli azzurri. Nella ripresa paregia Dzeko. Le due squadre si dividono la posta in palio lasciando invariate le possibilità di arrivare alla conquista dello scudetto. Dopo un ottimo primoilcede la ripresa ai nerazzurri che con maggiore presenza fisica in campo riesce a fermare tutte

Ilsi gasa e legittima il vantaggio col palo esterno di Zielnski (12') su un'altra incursione avviata centralmente ma che trova sfogo sulle fasce, dove i due binari di Spalletti riescono a ...e Inter impattano 1 - 1 nel big match della 25 giornata di Serie A, lasciando tutto invariato nei piani piu' alti della classifica. Al gol iniziale su rigore di Insigne, risponde Dzeko in avvio ...Finisce in parità 1-1 il big match scudetto tra Napoli e Inter, un risultato che permette ai nerazzurri di rimanere in vetta ma che mette il Milan, impegnato domani contro la Sampdoria, in condizione ...Napoli-Inter finisce 1-1. Insigne su rigore porta in vantaggio ... dopo l’on field review assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lorenzo Insigne che con il destro batte Handanovic e ...