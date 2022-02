Calcio, Mondiale per club: il Chelsea batte il Palmeiras ed è sul tetto del mondo (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Chelsea si laurea campione del mondo di club per la prima volta nella sua storia. La squadra di Thomas Tuchel è riuscita a sconfiggere ai supplementari i brasiliani del Palmeiras per 2-1, ottenendo così quel titolo perso quasi dieci anni fa al cospetto di un’altra brasiliana, il Corinthians, con il gol di Paolo Guerrero. Nonostante i pronostici sono tutti a favore dei Blues, i sudamericani si danno da fare e vanno vicini un paio di volte al gol del vantaggio con Dudu. Il Chelsea perde per strada Mason Mount e sfiora l’1-0 in chiusura di tempo, con il portiere Weverton che arriva sulla grande conclusione di Thiago Silva da fuori. Il gol arriva nel secondo tempo, con uno degli uomini più criticati per gli inglesi, Romelu Lukaku. Il centravanti belga sfrutta alla perfezione un cross di Hudson-Odoi e ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Ilsi laurea campione deldiper la prima volta nella sua storia. La squadra di Thomas Tuchel è riuscita a sconfiggere ai supplementari i brasiliani delper 2-1, ottenendo così quel titolo perso quasi dieci anni fa al cospetto di un’altra brasiliana, il Corinthians, con il gol di Paolo Guerrero. Nonostante i pronostici sono tutti a favore dei Blues, i sudamericani si danno da fare e vanno vicini un paio di volte al gol del vantaggio con Dudu. Ilperde per strada Mason Mount e sfiora l’1-0 in chiusura di tempo, con il portiere Weverton che arriva sulla grande conclusione di Thiago Silva da fuori. Il gol arriva nel secondo tempo, con uno degli uomini più criticati per gli inglesi, Romelu Lukaku. Il centravanti belga sfrutta alla perfezione un cross di Hudson-Odoi e ...

