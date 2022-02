(Di sabato 12 febbraio 2022) Bergamo, 12 feb. - (Adnkronos) - "Sono passati venticinque anni, ma sembra ieri. Il vostro ricordo è indelebile…Chicco e Ale siete sempre insieme a noi. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famigliacon grande commozione ed affettonoe Alessandra Midali". Così l'con una nota sul proprio sito ufficialeil suo ex giocatore, a cui è intitolata la Curva Nord dello stadio di Bergamo, morto a 22 anni insieme alla compagna Alessandra Midali in un incidente stradale nella notte del 12 febbraio 1997 di ritorno da una festa di Carnevale con amici al casinò di Campione d'Italia.

Advertising

Gazzetta_it : Zakaria-Locatelli, cresce l'attesa. Con l'Atalanta il debutto della coppia d'oro #Juventus - malinovskyi18 : continueremo a giocare a calcio. al calcio. Forza Atalanta sempre! ??? - Gazzetta_it : Juve, il dubbio: tridente pesante o formula light con Cuadrado? - TV7Benevento : Calcio: l'Atalanta ricorda Federico Pisani nel 25° anniversario della scomparsa - - danmaignan : @ariolsz Napoli-Inter 1-1, Barella primo marcatore. Sassuolo-Roma 1-2, Oliveira primo marcatore su calcio di rig… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Atalanta

Sarà la pandemia, sarà che gli stadi hanno la capienza ridotta. Sarà quel che sarà... Ma il fattore campo in Serie A sta venendo meno. Guardare i dati per credere: nel torneo 2012 - 2013 dopo 24 ...Il k.o. nell'andata contro l'è stato l'ultimo della serie. Poi la Juve ha inanellato tredici risultati utili consecutivi (Supercoppa a parte), considerando tutte le competizioni. E su questo impianto già stabilizzato ...L’appello del presidente del Centro di Coordinamento del Club Amici dell’Atalanta ai tifosi per il big match con la Juventus: “Fatevi sentire, c’è nello statuto” “Il nostro statuto recita che gli ...Tre ex dell’Atalanta sembrano recitare il de profundis in vista del big match per il quarto posto di domenica sera al Gewiss Stadium Una bocciatura figlia del momentaccio attuale. Oppure la semplice ...