Calcio: Bayern ko in casa del Bochum, chance per il Dortmund (Di sabato 12 febbraio 2022) Nonostante una doppietta di Robert Lewandowski, il Bayern è stato sconfitto 4 - 2 sul campo del neopromosso Bochum, dove ha incassato tutte le reti nel primo tempo, come non gli accadeva dal 1975.

