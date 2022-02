Calano in Italia i reati commessi dai minori, triplicati quelli legati alla pedopornografia (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Calo "enorme" negli ultimi 5 anni dei reati commessi da persone minorenni: tra i pochi reati in aumento, la pedopornografia, per cui sono triplicate le segnalazioni. È il quadro che emerge dal rapporto dell'associazione Antigone dedicato alla giustizia minorile: "se guardiamo al numero totale dei minorenni arrestati o fermati dalle forze di polizia, siamo passati dalle 34.366 segnalazioni del 2016 alle 26.271 del 2020, con un calo percentuale del 24%", si legge nel dossier, in cui si rileva che "non tutto è esito della pandemia: il calo, infatti, era già riscontrabile nel 2019 quando le segnalazioni erano state 29.544, con un calo rispetto al 2016 del 15%". Sono invece 885, di cui 298 bambine, in tutto il 2020 le segnalazioni di delitti commessi da minorenni ... Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Calo "enorme" negli ultimi 5 anni deida persone minorenni: tra i pochiin aumento, la, per cui sono triplicate le segnalazioni. È il quadro che emerge dal rapporto dell'associazione Antigone dedicatogiustiziale: "se guardiamo al numero totale dei minorenni arrestati o fermati dalle forze di polizia, siamo passati dalle 34.366 segnalazioni del 2016 alle 26.271 del 2020, con un calo percentuale del 24%", si legge nel dossier, in cui si rileva che "non tutto è esito della pandemia: il calo, infatti, era già riscontrabile nel 2019 quando le segnalazioni erano state 29.544, con un calo rispetto al 2016 del 15%". Sono invece 885, di cui 298 bambine, in tutto il 2020 le segnalazioni di delittida minorenni ...

