Bundesliga 2021/2022, Bayer Leverkusen sempre più terzo: 4-2 allo Stoccarda (Di sabato 12 febbraio 2022) Quarta vittoria consecutiva per il Bayer Leverkusen, che rispetta il pronostico e nella 22° giornata della Bundesliga 2021/2022 batte 4-2 lo Stoccarda tra le mura amiche della BayArena. Un successo che permette alle “Aspirine” di rafforzare sempre più il terzo posto in classifica, con sette lunghezze di vantaggio sul Lipsia quarto e a -2 dal Borussia Dortmund che però con una vittoria domani sul campo dell’Union Berlino potrebbe allungare e andare a sua volta a -6 dal Bayern Monaco capolista, oggi clamorosamente capitolato per 4-2 sul campo del Bochum. Il Leverkusen ha faticato a sbloccare il match odierno, complice uno Stoccarda arroccato in difesa e alla disperata ricerca di punti per la lotta ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Quarta vittoria consecutiva per il, che rispetta il pronostico e nella 22° giornata dellabatte 4-2 lotra le mura amiche della BayArena. Un successo che permette alle “Aspirine” di rafforzarepiù ilposto in classifica, con sette lunghezze di vantaggio sul Lipsia quarto e a -2 dal Borussia Dortmund che però con una vittoria domani sul campo dell’Union Berlino potrebbe allungare e andare a sua volta a -6 daln Monaco capolista, oggi clamorosamente capitolato per 4-2 sul campo del Bochum. Ilha faticato a sbloccare il match odierno, complice unoarroccato in difesa e alla disperata ricerca di punti per la lotta ...

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2021 Highlights e gol Bochum - Bayern Monaco 4 - 2, Bundesliga 2021/2022 (VIDEO) Il video con highlights e gol di Bochum - Bayern Monaco 4 - 2 , match della ventiduesima giornata della Bundesliga 2021/2022 . Incredibile sconfitta per la capolista, che cade in trasferta e ora rischia di vedersi avvicinare il Borussia Dortmund. Lewandowski firma il vantaggio e poi l'inutile doppietta ...

Bundesliga 2021/2022, Bayern Monaco sconfitto a Bochum. Bene Wolfsburg e Moenchengladbach Incredibile sconfitta per il Bayern Monaco, che nella ventiduesima giornata della Bundesliga 2021/2022 esce battuto per 4 - 2 dal campo del Bochum. I bavaresi incappano in una giornata davvero da dimenticare, contro una squadra che aveva raccolto due punti nelle ultime tre partite ...

BAYER LEVERKUSEN-STOCCARDA 4-2, Bundesliga 2021/2022 22° giornata Sportface.it 2. Bundesliga Live-Ticker – Jahn Regensburg vs. FC St. Pauli August 2021 der heimstarke FCSP mit 2:0 ... 20:30 Uhr den FC St. Pauli im Rahmen des 22. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga.

