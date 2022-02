Bufera a Cellino | Romina confessa che Albano ha tradito Loredana con lei | “Una notte insieme | ecco quando è successo” Fan impazziti

Leggi su cityroma

(Di sabato 12 febbraio 2022) Una indiscrezione potrebbe svelare il motivo per cuiPower ha dovuto abbandonareSan Marco dopo una lite conLecciso. A quanto pare la cantante avrebbe passato unadi passione con l’ex marito. La cosa non è recente bensì risale al Festival di Sanremo della passata edizione che li ha visticome ospiti. Gia al tempo i due erano stati avvistati nello stesso hotel e qualcuno aveva ipotizzato che avessero condiviso anche la stessa camera. Ma le illazioni erano morte sul nascere e nessuno ne aveva più parlato . Fino al punto in cuiavrebbe lasciato troppo intendere che tra lei enon ci sia solo un rapporto tra ex ma anche qualcosa di più. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? La lettera che la Power ha scritto all’ex ...